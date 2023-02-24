(Какулева) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Какулева) Евдокия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1872

Отец: Какулев Кирилл Андреевич

Мать: Агафья Ивановна

Бракосочетание
22.?.1895

Муж: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1896

Сын: Сорокин- Сюлаев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Родилась Сорокина Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1908

Сын: Сюлаев Св Во 14.07.1929 Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Сюлаев Степан Николаевич

Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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