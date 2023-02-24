(Какулева) Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1872
Отец: Какулев Кирилл Андреевич
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
22.?.1895
Рождение ребёнка
26.05.1896
Сын: Сорокин- Сюлаев Яков Николаевич
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Родилась Сорокина Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1908
Сын: Сюлаев Св Во 14.07.1929 Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.1914
Отец ребёнка: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно