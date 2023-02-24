Сорокин- Сюлаев Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1896
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1896
Бракосочетание
09.?.1915
Жена: Сюлаева Евдокия Никитина
Смерть
1916
Причина смерти: погиб во время 1 й мировой войны
Рождение ребёнка
15.07.1917
Сын: Сюлаев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Сюлаева Евдокия Никитина
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область