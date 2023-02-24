Сорокин- Сюлаев Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин- Сюлаев Яков Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1896

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1896

Отец: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич

Мать: Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
09.?.1915

Жена: Сюлаева Евдокия Никитина

Смерть
1916
Причина смерти: погиб во время 1 й мировой войны
Рождение ребёнка
15.07.1917

Сын: Сюлаев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Сюлаева Евдокия Никитина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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