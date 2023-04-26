Сюлаев св во 14.07.1929 Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1908
Дата смерти09.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1908
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Сюлаева Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюлаева Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюлаева Евдокия Никитина
Смерть
09.08.1941
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Мурманская обл., Кандалакшский р-н, ст. Алакуртти, 11 км, ж/д Алакуртти - Кайрала, южнее, 180 м