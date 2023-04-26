Сюлаев св во 14.07.1929 Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаев св во 14.07.1929 Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1908

Дата смерти

09.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1908

Отец: Сюлаев- Сорокин Николай Васильевич

Мать: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сюлаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сюлаева Евдокия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюлаева Евдокия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюлаева Евдокия Никитина

Смерть
09.08.1941
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Мурманская обл., Кандалакшский р-н, ст. Алакуртти, 11 км, ж/д Алакуртти - Кайрала, южнее, 180 м