(Видьманкина) Наталья Петровна Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

(Видьманкина) Наталья Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1882, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1979

Отец
Видьманкин Петр СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Какулев Тимофей Кириллович18.01.1885 г.р.
Дети
(Какулева) Анастасия Тимофеевна22.10.1905 г.р.
(Какулева) Евдокия Тимофеевна06.08.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Видьманкин Петр Семенович

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.11.1904

Муж: Какулев Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
22.10.1905

Дочь: (Какулева) Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: (Какулева) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
08.11.1910

Дочь: (Какулева) Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
17.10.1914 ст.

Дочь: Какулева Елизавета Кирилловна кр сь в Павловке

Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович

Рождение ребёнка
25.03.1917

Дочь: (Какулева) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович

Смерть
1979

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