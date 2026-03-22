(Видьманкина) Наталья Петровна
женский, родилась Около 1882, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1979
ОтецВидьманкин Петр СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Какулев Тимофей Кириллович18.01.1885 г.р.
Дети
(Какулева) Анастасия Тимофеевна22.10.1905 г.р.
(Какулева) Евдокия Тимофеевна06.08.1907 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Около 1882
Отец: Видьманкин Петр Семенович
Мать: не указана
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1904
Рождение ребёнка
22.10.1905
Дочь: (Какулева) Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: (Какулева) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
08.11.1910
Дочь: (Какулева) Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
17.10.1914 ст.
Дочь: Какулева Елизавета Кирилловна кр сь в Павловке
Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович
Рождение ребёнка
25.03.1917
Дочь: (Какулева) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Какулев Тимофей Кириллович
Смерть
1979