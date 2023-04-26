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Какулев Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

02.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Какулев Федор Иванович

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Атякшева Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
25.03.1846

Сын: Какулев Гаврил Андреевич

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Какулев Назар Андреевич

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
03.06.1850

Сын: Какулев Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
06.10.1852

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
10.02.1854

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Авдотья Андреевна

Смерть
02.05.1898
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