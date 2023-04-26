Какулев Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти02.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Какулев Федор Иванович
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Атякшева Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
25.03.1846
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
03.06.1850
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
06.10.1852
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
10.02.1854
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Авдотья Андреевна
Смерть
02.05.1898