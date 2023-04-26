Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

21.04.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Какулев Андрей Федорович

Мать: Авдотья Андреевна

Бракосочетание
29.09.1863

Муж: Атякшев Василий 2й

Рождение ребёнка
16.12.1867

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й

Рождение ребёнка
22.08.1870

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й

Рождение ребёнка
28.01.1873

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й

Рождение ребёнка
09.02.1878

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й

Рождение ребёнка
03.05.1880

Сын: Атякшев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й

Рождение ребёнка
14.09.1886

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й

Смерть
21.04.1894
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