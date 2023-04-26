Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти21.04.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Какулев Андрей Федорович
Мать: Авдотья Андреевна
Бракосочетание
29.09.1863
Муж: Атякшев Василий 2й
Рождение ребёнка
16.12.1867
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й
Рождение ребёнка
22.08.1870
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й
Рождение ребёнка
28.01.1873
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й
Рождение ребёнка
09.02.1878
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й
Рождение ребёнка
03.05.1880
Сын: Атякшев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й
Рождение ребёнка
14.09.1886
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Атякшев Василий 2й
Смерть
21.04.1894