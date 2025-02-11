(Атякшева) Анна Васильевна
женский, родилась 28.01.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.10.1892, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАтякшев Василий 2Й Петрович1842 г.р.
МатьАтякшева (Какулева) Марфа Андреевна1844 г.р.
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Рождение
28.01.1873
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.10.1892
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область