(Атякшева) Анна Васильевна 28.01.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

(Атякшева) Анна Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.01.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.10.1892, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Атякшев Василий 2Й Петрович1842 г.р.
Мать
Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1873

Отец: Атякшев Василий 2Й Петрович

Мать: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.10.1892
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.