Атякшев Василий 2Й Петрович
мужской, родился 1842, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.11.1916, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАтякшев Петр 2Й Васильев1808 г.р.
Мать(Григорьевна) Анна Егоровна/ Григорьевна1810 г.р.
Супруги
Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна1844 г.р.
Дети
(Атякшева) Анастасия Васильевна16.12.1867 г.р.
(Атякшев) Наталья Васильевна22.08.1870 г.р.Показать еще 4
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Рождение
1842
Бракосочетание
29.09.1863
Рождение ребёнка
16.12.1867
Дочь: (Атякшева) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
22.08.1870
Дочь: (Атякшев) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
28.01.1873
Дочь: (Атякшева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
09.02.1878
Дочь: (Атякшева) Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
03.05.1880
Сын: Атякшев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1886
Дочь: (Атякшева) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна
Смерть
02.11.1916