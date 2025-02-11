Атякшев Василий 2Й Петрович 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Атякшев Василий 2Й Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.11.1916, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Атякшев Петр 2Й Васильев1808 г.р.
Мать
(Григорьевна) Анна Егоровна/ Григорьевна1810 г.р.
Супруги
Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна1844 г.р.
Дети
(Атякшева) Анастасия Васильевна16.12.1867 г.р.
(Атякшев) Наталья Васильевна22.08.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Атякшев Петр 2Й Васильев

Мать: (Григорьевна) Анна Егоровна/ Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
29.09.1863

Жена: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.12.1867

Дочь: (Атякшева) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.08.1870

Дочь: (Атякшев) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.01.1873

Дочь: (Атякшева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.02.1878

Дочь: (Атякшева) Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
03.05.1880

Сын: Атякшев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.09.1886

Дочь: (Атякшева) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Атякшева (Какулева) Марфа Андреевна

Смерть
02.11.1916
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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