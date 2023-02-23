Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти07.12.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Атякшева Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
25.03.1846
Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1854
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович
Смерть
07.12.1877
Причина смерти: от укушения бешеным волком