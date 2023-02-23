Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Андреевна

Авдотья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

07.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Атякшева Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
25.03.1846

Сын: Какулев Гаврил Андреевич

Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Какулев Назар Андреевич

Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Какулев Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
10.02.1854

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Какулев Андрей Федорович

Смерть
07.12.1877
Причина смерти: от укушения бешеным волком
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close