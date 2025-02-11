Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1771, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Дарья1777 г.р.
Дети
Игнатий Максимов1803 г.р.
Денис Максимов1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Игнатий Максимов

Мать ребёнка: Дарья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Денис Максимов

Мать ребёнка: Дарья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никита Максимов

Мать ребёнка: Дарья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Евдокия Андреевна) Авдотья Максимовна/ Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Дарья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Алексей Максимов

Мать ребёнка: Дарья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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