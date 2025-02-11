Денис Максимов
мужской, родился 1807, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьДарья1777 г.р.
ОтецМаксим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов1771 г.р.
Супруги
Татьяна Иванова1810 г.р.
Дети
Михаил Денисов1829 г.р.
Максим Денисов1832 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Михаил Денисов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Максим Денисов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Наталья Денисова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Батырова Елизавета Денисова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно