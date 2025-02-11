Денис Максимов 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Денис Максимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1807, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Дарья1777 г.р.
Отец
Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов1771 г.р.
Супруги
Татьяна Иванова1810 г.р.
Дети
Михаил Денисов1829 г.р.
Максим Денисов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов

Мать: Дарья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Михаил Денисов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Максим Денисов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталья Денисова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Батырова Елизавета Денисова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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