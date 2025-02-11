Дарья 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1777

умерла Неизвестно

Супруги
Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов1771 г.р.
Дети
Игнатий Максимов1803 г.р.
Денис Максимов1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Игнатий Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Денис Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никита Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Евдокия Андреевна) Авдотья Максимовна/ Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Алексей Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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