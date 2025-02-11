Дарья
женский, родилась 1777
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Игнатий Максимов1803 г.р.
Денис Максимов1807 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Игнатий Максимов
Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Денис Максимов
Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Никита Максимов
Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Евдокия Андреевна) Авдотья Максимовна/ Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Алексей Максимов
Отец ребёнка: Максим Семёнов Максим Самсонов / Максим Семёнов
Смерть
Неизвестно