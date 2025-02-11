Авдотья
женский, родилась 1786
умерла До 1850
Супруги
Дети
Авдотья Федоровна1816 г.р.
Какулев Андрей Федоров1822 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович
Место жительства
1835
Смерть
До 1850