Авдотья 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1786

умерла До 1850

Супруги
Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович1791 г.р.
Дети
Авдотья Федоровна1816 г.р.
Какулев Андрей Федоров1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Рождение ребёнка
1822

Сын: Какулев Андрей Федоров

Отец ребёнка: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

68

Смерть
До 1850

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