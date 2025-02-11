Степанида Федоровна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанида Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья1786 г.р.
Отец
Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович1791 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович

Мать: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

68

Смерть
Неизвестно

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