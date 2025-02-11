Степанида Федоровна
женский, родилась 1828, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья1786 г.р.
ОтецКакулев Федор Примак Семенович/ Иванович1791 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Какулев Федор Примак Семенович/ Иванович
Мать: Авдотья
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно