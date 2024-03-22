Чепик Роман Косьмин
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Чепик Кузьма Агафонов
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: Дарья Романовна
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
05.09.1903
Дочь: Фёкла Романовна
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
муж записал 1901, чтобы она была постарше по документам
Рождение ребёнка
09.04.1905
Дочь: Лантух Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
18.05.1907
Сын: Чепик Иван Романович
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
03.09.1921
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Романовна
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Романовна
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекаревич Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Наталья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Лукьянова
Смерть
Неизвестно