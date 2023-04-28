Чепик Фёдор Романович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Чепик Роман Косьмин
Мать: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепик Мария Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Чепик Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чепик Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чепик Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Ульяна
Смерть
Неизвестно