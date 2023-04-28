Чепик Фёдор Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Фёдор Романович

Место рождения

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Чепик Роман Косьмин

Мать: Наталья Лукьянова

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепик Мария Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Чепик Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Чепик Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Чепик Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Ульяна

Смерть
Неизвестно
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