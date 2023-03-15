(Чепик) Дарья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чепик) Дарья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1900

Отец: Чепик Роман Косьмин

Мать: Наталья Лукьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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