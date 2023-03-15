(Чепик) Дарья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1900
Отец: Чепик Роман Косьмин
Мать: Наталья Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно