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(Чепик) Фёкла Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1903

Дата смерти

Около 12.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1903

Отец: Чепик Роман Косьмин

Мать: Наталья Лукьянова

муж записал 1901, чтобы она была постарше по документам
Рождение ребёнка
20.11.1921

Сын: Чепик Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.09.1926

Дочь: Скорюкина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
22.06.1929

Дочь: Некифорова Диана Тимофеевна

Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов

Село Покровка Октябрьского района Приморского края
Рождение ребёнка
1933

Сын: Чепик Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов

Смерть
Около 12.12.1967
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