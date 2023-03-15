(Чепик) Фёкла Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1903
Дата смертиОколо 12.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1903
Отец: Чепик Роман Косьмин
Мать: Наталья Лукьянова
муж записал 1901, чтобы она была постарше по документам
Рождение ребёнка
20.11.1921
Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов
Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.09.1926
Дочь: Скорюкина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
22.06.1929
Дочь: Некифорова Диана Тимофеевна
Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов
Село Покровка Октябрьского района Приморского края
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепик Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Чепик Тимофей Иванов
Смерть
Около 12.12.1967