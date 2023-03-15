Чепик Кузьма Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Чепик Агафон Агеев
Мать: Чепик Макрида Авдеева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чепик Сергей Косьмин
Мать ребёнка: ?
(ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Чепик Роман Косьмин
Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно