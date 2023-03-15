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Чепик Кузьма Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чепик Агафон Агеев

Мать: Чепик Макрида Авдеева

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чепик Сергей Косьмин

Мать ребёнка: ?

(ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13)
Рождение ребёнка
1878

Сын: Чепик Роман Косьмин

Мать ребёнка: не указана

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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