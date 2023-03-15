Наталья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: Дарья Романовна
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
Рождение ребёнка
05.09.1903
Дочь: Фёкла Романовна
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
муж записал 1901, чтобы она была постарше по документам
Рождение ребёнка
09.04.1905
Дочь: Лантух Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
Рождение ребёнка
18.05.1907
Сын: Чепик Иван Романович
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.09.1921
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Романовна
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Романовна
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бекаревич Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепик Роман Косьмин
Смерть
Неизвестно