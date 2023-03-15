Наталья Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: Дарья Романовна

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

Рождение ребёнка
05.09.1903

Дочь: Фёкла Романовна

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

муж записал 1901, чтобы она была постарше по документам
Рождение ребёнка
09.04.1905

Дочь: Лантух Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Чепик Иван Романович

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

Рождение ребёнка
1916

Сын: Чепик Фёдор Романович

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.09.1921

Сын: Чепик Николай Романович

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Романовна

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Романовна

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бекаревич Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Чепик Роман Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Роман Косьмин

Смерть
Неизвестно
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