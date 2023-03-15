Бекаревич (Чепик) Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чепик Роман Косьмин
Мать: Наталья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бекаревич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубович Людмила
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно