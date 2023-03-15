Бекаревич (Чепик) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекаревич (Чепик) Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чепик Роман Косьмин

Мать: Наталья Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекаревич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубович Людмила

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно