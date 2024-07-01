Тамышевский Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1878
В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Николай, родился 4 декабря, крещен 7 декабря 1878 г. Родители: чистопольский мещанин Алексей Ильин Тамышов и зак... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.05.1898
Запись № 32 о бракосочетании 25 мая 1898 г. сына чистопольского мещанина Алексея Ильина Томышева Николая Алексеева, 19 лет, православного вероисповедания, первым браком, и дочери чистопольского кресть... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1902
Сын: Тамышевский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Александр, родился 15 октября, крещен 18 октября 1902 г. (по старому стилю). Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1905
Сын: Тамышевский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Сергей, родился 19 сентября, крещен 22 сентября 1905 г. Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексеевич Тамышевский. Мать... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1907
Сын: Тамышевский Петр Николаевич
Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Петр, родился, крещен 6 августа 1907 г. Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексеевич Тамышевский. Мать: Анна Николаевн... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1918
Рождение ребёнка
14.10.1921
Сын: Тамышевский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно