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Тамышевский Николай Алексеевич

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1878

Отец: Тамышевский Алексей Ильич

Мать: Тамышевская Матрёна Семеновна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Николай, родился 4 декабря, крещен 7 декабря 1878 г. Родители: чистопольский мещанин Алексей Ильин Тамышов и зак... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.05.1898

Жена: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись № 32 о бракосочетании 25 мая 1898 г. сына чистопольского мещанина Алексея Ильина Томышева Николая Алексеева, 19 лет, православного вероисповедания, первым браком, и дочери чистопольского кресть... Показать все
Рождение ребёнка
04.11.1902

Сын: Тамышевский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Александр, родился 15 октября, крещен 18 октября 1902 г. (по старому стилю). Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексее... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1905

Сын: Тамышевский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Сергей, родился 19 сентября, крещен 22 сентября 1905 г. Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексеевич Тамышевский. Мать... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1907

Сын: Тамышевский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Петр, родился, крещен 6 августа 1907 г. Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексеевич Тамышевский. Мать: Анна Николаевн... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1918

Дочь: Савостеенко (Томашевская) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1921

Сын: Тамышевский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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