Тамышевский Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения01.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1854
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Алексей, родился 1 октября, крещен 3 октября 1854 г. Родители: деревни Александровки г... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамышевский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Тамышевская) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамышевский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1875
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии Запись № 15 о бракосочетании. 5 февраля 1875 г. деревни Александровки крестьянина собственника ... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1875
Дочь: Тамышевская Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Василиса, родилась 29 декабря 1875 г., крещена 1 января 1876 г. Родители: деревни Алек... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1878
Сын: Тамышевский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна
В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Николай, родился 4 декабря, крещен 7 декабря 1878 г. Родители: чистопольский мещанин Алексей Ильин Тамышов и зак... Показать все
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тамышевский Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна
Смерть
Неизвестно