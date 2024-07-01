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Тамышевский Алексей Ильич

Место рождения

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1854

Отец: Тамышевский Илья Яковлевич

Мать: Тумашевская Татьяна Гурьяновна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Алексей, родился 1 октября, крещен 3 октября 1854 г. Родители: деревни Александровки г... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамышевский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Тамышевская) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамышевский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1875

Жена: Тамышевская Матрёна Семеновна

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии Запись № 15 о бракосочетании. 5 февраля 1875 г. деревни Александровки крестьянина собственника ... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1875

Дочь: Тамышевская Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Василиса, родилась 29 декабря 1875 г., крещена 1 января 1876 г. Родители: деревни Алек... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1878

Сын: Тамышевский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Николай, родился 4 декабря, крещен 7 декабря 1878 г. Родители: чистопольский мещанин Алексей Ильин Тамышов и зак... Показать все
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тамышевский Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Тамышевская Матрёна Семеновна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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