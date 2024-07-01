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Тамышевский Петр Алексеевич

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894

Дата смерти

05.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Тамышевский Алексей Ильич

Мать: Тамышевская Матрёна Семеновна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.05.1895
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от коклюша | В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Петр, сын чистопольского мещанина Алексея Ильина Тамышевского, 9 месяцев, умерший 5... Показать все

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