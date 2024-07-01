Тамышевский Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти05.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1895
Причина смерти: от коклюша | В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Петр, сын чистопольского мещанина Алексея Ильина Тамышевского, 9 месяцев, умерший 5... Показать все