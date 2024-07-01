Тамышевская Матрёна Семеновна
Место рождениядеревня Малый Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии
Дата рождения24.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1855
Отец: Семен Михайлович
Мать: Евдокия Ивановна
деревня Малый Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Матрона, родилась 24 октября, крещена 25 октября 1855 г. Родители: деревни Малого Крас... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамышевский Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Тамышевская) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тамышевский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1875
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии Запись № 15 о бракосочетании. 5 февраля 1875 г. деревни Александровки крестьянина собственника ... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1875
Дочь: Тамышевская Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич
Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Василиса, родилась 29 декабря 1875 г., крещена 1 января 1876 г. Родители: деревни Алек... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1878
Сын: Тамышевский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич
В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Николай, родился 4 декабря, крещен 7 декабря 1878 г. Родители: чистопольский мещанин Алексей Ильин Тамышов и зак... Показать все
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тамышевский Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич
Смерть
Неизвестно