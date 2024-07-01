Тамышевская Матрёна Семеновна 24.10.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тамышевская Матрёна Семеновна

Место рождения

деревня Малый Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии

Дата рождения

24.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1855

Отец: Семен Михайлович

Мать: Евдокия Ивановна

деревня Малый Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Матрона, родилась 24 октября, крещена 25 октября 1855 г. Родители: деревни Малого Крас... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамышевский Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Тамышевская) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамышевский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1875

Муж: Тамышевский Алексей Ильич

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии Запись № 15 о бракосочетании. 5 февраля 1875 г. деревни Александровки крестьянина собственника ... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1875

Дочь: Тамышевская Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Василиса, родилась 29 декабря 1875 г., крещена 1 января 1876 г. Родители: деревни Алек... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1878

Сын: Тамышевский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Николай, родился 4 декабря, крещен 7 декабря 1878 г. Родители: чистопольский мещанин Алексей Ильин Тамышов и зак... Показать все
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тамышевский Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Тамышевский Алексей Ильич

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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