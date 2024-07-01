Тамышевский Илья Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Яков Матвеевич
Мать: Домна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1854
Сын: Тамышевский Алексей Ильич
Мать ребёнка: Тумашевская Татьяна Гурьяновна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Алексей, родился 1 октября, крещен 3 октября 1854 г. Родители: деревни Александровки г... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1864
Дочь: Тамышевская Матрона Ильинична
Мать ребёнка: Тумашевская Татьяна Гурьяновна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Матрона, родилась 24 марта, крещена 25 марта 1864 г. Родители: деревни Александровки к... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1865
Дочь: Тамышевская Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Тумашевская Татьяна Гурьяновна
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Марфа, родилась 27 августа, крещена 29 августа 1865 г. Родители: деревни Александровки... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от старости