Тамышевский Илья Яковлевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тамышевский Илья Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Яков Матвеевич

Мать: Домна Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тумашевская Татьяна Гурьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1854

Сын: Тамышевский Алексей Ильич

Мать ребёнка: Тумашевская Татьяна Гурьяновна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Алексей, родился 1 октября, крещен 3 октября 1854 г. Родители: деревни Александровки г... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1864

Дочь: Тамышевская Матрона Ильинична

Мать ребёнка: Тумашевская Татьяна Гурьяновна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Матрона, родилась 24 марта, крещена 25 марта 1864 г. Родители: деревни Александровки к... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1865

Дочь: Тамышевская Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Тумашевская Татьяна Гурьяновна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Марфа, родилась 27 августа, крещена 29 августа 1865 г. Родители: деревни Александровки... Показать все
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от старости

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