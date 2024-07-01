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Тамышевский Сергей Николаевич

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1905

Отец: Тамышевский Николай Алексеевич

Мать: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Сергей, родился 19 сентября, крещен 22 сентября 1905 г. Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексеевич Тамышевский. Мать... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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