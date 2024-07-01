Тамышевский Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1905
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Сергей, родился 19 сентября, крещен 22 сентября 1905 г. Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексеевич Тамышевский. Мать... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно