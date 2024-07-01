Тамышевский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1902
Дата смерти10.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
04.11.1902
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Александр, родился 15 октября, крещен 18 октября 1902 г. (по старому стилю). Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексее... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
19.01.1927
Дочь: Смирнова (Тамашевская) Нина Александровна
Мать ребёнка: Тамышевская (Иванова) Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1929
Дочь: Безотеческих (Тамышевская) Мария Александровна
Мать ребёнка: Тамышевская (Иванова) Наталья Григорьевна
Смерть
10.07.1979
Курск, город Курск, Курская область