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Тамышевский Александр Николаевич

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1902

Дата смерти

10.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902

Отец: Тамышевский Николай Алексеевич

Мать: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Александр, родился 15 октября, крещен 18 октября 1902 г. (по старому стилю). Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексее... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1922

Жена: Тамышевская (Иванова) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
19.01.1927

Дочь: Смирнова (Тамашевская) Нина Александровна

Мать ребёнка: Тамышевская (Иванова) Наталья Григорьевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1929

Дочь: Безотеческих (Тамышевская) Мария Александровна

Мать ребёнка: Тамышевская (Иванова) Наталья Григорьевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.07.1979
Курск, город Курск, Курская область

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