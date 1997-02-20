Тамышевский Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1921
Дата смерти20.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамышевская (Якунина) Зинаида Николаевна
Смерть
20.02.1997
Захоронен на кладбище Улброка (Рига).