Тамышевский Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамышевский Алексей Николаевич

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.10.1921

Дата смерти

20.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921

Отец: Тамышевский Николай Алексеевич

Мать: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамышевская (Якунина) Зинаида Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамышевская (Якунина) Зинаида Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.02.1997
Захоронен на кладбище Улброка (Рига).

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