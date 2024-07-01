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Тамышевский Петр Николаевич

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.08.1907

Дата смерти

26.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907

Отец: Тамышевский Николай Алексеевич

Мать: Тамышевская (Просвиркина) Анна Николаевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Петр, родился, крещен 6 августа 1907 г. Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексеевич Тамышевский. Мать: Анна Николаевн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамышевская (Жарёхина) Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1934

Сын: Тамашевский Виктор Петрович

Мать ребёнка: Тамышевская (Жарёхина) Анна Михайловна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1936

Сын: Тамышевский Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Тамышевская (Жарёхина) Анна Михайловна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1939

Сын: Тамашевский Леонид Петрович

Мать ребёнка: Тамышевская (Жарёхина) Анна Михайловна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.12.1942
Причина смерти: брюшной тиф | Слепое осколочное ранение в/з правой глени с переломом б/берцовой кости. Ранен 2 апреля 1942 года осколком мины на Западном фронте. Заболел брюшным тифом, умер 26 декабря... Показать все

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