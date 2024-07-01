Тамышевский Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1907
Дата смерти26.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907
В метрической книге Николаевской церкви г. Чистополь Казанской губернии значится Петр, родился, крещен 6 августа 1907 г. Отец: мещанин г. Чистополь Николай Алексеевич Тамышевский. Мать: Анна Николаевн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1934
Сын: Тамашевский Виктор Петрович
Мать ребёнка: Тамышевская (Жарёхина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1936
Сын: Тамышевский Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Тамышевская (Жарёхина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.02.1939
Сын: Тамашевский Леонид Петрович
Мать ребёнка: Тамышевская (Жарёхина) Анна Михайловна
Смерть
26.12.1942
Причина смерти: брюшной тиф | Слепое осколочное ранение в/з правой глени с переломом б/берцовой кости. Ранен 2 апреля 1942 года осколком мины на Западном фронте. Заболел брюшным тифом, умер 26 декабря... Показать все