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Тамышевский Анатолий Петрович

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.04.1936

Дата смерти

22.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1936

Отец: Тамышевский Петр Николаевич

Мать: Тамышевская (Жарёхина) Анна Михайловна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.04.2003
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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