Замятин Григорий Герасимович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1815
Сын: Замятин Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Замятина Параскева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1820
Сын: Замятин Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Замятин Платон Григорьевич
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Замятин Сидор Григорьевич
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анисия Григорьевна
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Параскева
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1858
д. Озерные (Над оз.Афонинским)