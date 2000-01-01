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Замятин Григорий Герасимович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Замятин Герасим Филиппович

Мать: Замятина Агафия Васильевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Замятин Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Параскева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Замятин Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Замятин Платон Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Замятин Сидор Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анисия Григорьевна

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Замятин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Параскева

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
После 1858
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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