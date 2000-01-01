Замятин Сидор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятин Сидор Григорьевич

Замятин Сидор Григорьевич

avatar

Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

22.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Замятин Григорий Герасимович

Мать: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
24.01.1849

Жена: Замятина Агрипина Прокопьевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
1 брак
Рождение ребёнка
16.11.1850

Сын: Замятин Митрофан Сидорович

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Олимпиада Сидоровна

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.07.1858

Дочь: Улитта Сидоровна

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Замятин Косьма Сидорович

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.02.1865

Дочь: Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.

Дочь: Феодора Сидоровна

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна

Рождение ребёнка
19.10.1894

Сын: Замятин Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Замятина Екатерина Захарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Екатерина Захарова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
22.01.1900
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close