Замятин Сидор Григорьевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти22.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
24.01.1849
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
1 брак
Рождение ребёнка
16.11.1850
Сын: Замятин Митрофан Сидорович
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Олимпиада Сидоровна
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.07.1858
Дочь: Улитта Сидоровна
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.10.1860
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.02.1865
Дочь: Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.
Дочь: Феодора Сидоровна
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Прокопьевна
Рождение ребёнка
19.10.1894
Сын: Замятин Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Замятина Екатерина Захарова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
22.01.1900
д. Озерные (Над оз.Афонинским)