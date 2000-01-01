Замятина (?) Татьяна Ананьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Замятин Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Замятин Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Замятин Сидор Григорьевич
Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анисия Григорьевна
Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)