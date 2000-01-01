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ГлавнаяЛюдиЗамятина (?) Татьяна Ананьева

Замятина (?) Татьяна Ананьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Замятин Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Замятин Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Замятин Сидор Григорьевич

Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анисия Григорьевна

Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Замятин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Замятин Григорий Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Григорий Герасимович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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