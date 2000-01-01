Замятин Иван Григорьевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.01.1854
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Исаковна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)