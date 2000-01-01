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Замятин Иван Григорьевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Замятин Григорий Герасимович

Мать: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.01.1854

Сын: Замятин Гурий Иванович

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Исаковна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Евдокия Исаковна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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