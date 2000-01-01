Замятин Гурий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Гурий Иванович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

04.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1854

Отец: Замятин Иван Григорьевич

Мать: Замятина Евдокия Исаковна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замятин Степан Гурьевич

Мать ребёнка: Замятина ?

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина ?

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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