Замятин Гурий Иванович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения04.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1854
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Замятина ?
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина ?
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно