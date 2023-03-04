Замятин Степан Гурьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замятин Гурий Иванович
Мать: Замятина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1900
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.06.1903
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.10.1904
Сын: Замятин Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Замятина Агрипина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно