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Замятин Степан Гурьевич

Место рождения

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замятин Гурий Иванович

Мать: Замятина ?

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Агрипина Фёдоровна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.06.1900

Сын: Замятин Иван Степанович

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Фёдоровна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.06.1903

Сын: Замятин Павел Степанович

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Фёдоровна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.10.1904

Сын: Замятин Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Замятина Агрипина Фёдоровна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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