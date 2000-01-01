Замятина (?) Агрипина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1900
Отец ребёнка: Замятин Степан Гурьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.06.1903
Отец ребёнка: Замятин Степан Гурьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.10.1904
Сын: Замятин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Замятин Степан Гурьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно