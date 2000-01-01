Замятина (?) Агрипина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Агрипина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1900

Сын: Замятин Иван Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Гурьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.06.1903

Сын: Замятин Павел Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Гурьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.10.1904

Сын: Замятин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Гурьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Степан Гурьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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