Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Татьяна Ананьева

Смерть
До 1834
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