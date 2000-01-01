Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Замятина Татьяна Ананьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834