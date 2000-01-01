Замятин Матвей Григорьевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
07.02.1843
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Замятин Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
12.04.1849
Дочь: Замятина Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.06.1851
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.03.1854
Дочь: Замятина Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.01.1856
Дочь: Замятина Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.07.1858
Сын: Замятин Евсегней Матвеевич
Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
14.10.1861
Сын: Замятин Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Замятина Анастасия Исаева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.11.1862
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Замятина Анастасия Исаева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.01.1865
Сын: Замятин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Замятина Анастасия Исаева
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.07.1868 ст.
Мать ребёнка: Замятина Анастасия Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)