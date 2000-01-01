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Замятин Матвей Григорьевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Замятин Григорий Герасимович

Мать: Замятина Татьяна Ананьева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
07.02.1843

Жена: Замятина Евдокия Антиповна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Замятин Тимофей Матвеевич

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Замятин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
12.04.1849

Дочь: Замятина Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.06.1851

Сын: Замятин Тихон Матвеевич

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.03.1854

Дочь: Замятина Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.01.1856

Дочь: Замятина Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.07.1858

Сын: Замятин Евсегней Матвеевич

Мать ребёнка: Замятина Евдокия Антиповна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
14.10.1861

Сын: Замятин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Замятина Анастасия Исаева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.11.1862

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Замятина Анастасия Исаева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.01.1865

Сын: Замятин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Замятина Анастасия Исаева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.07.1868 ст.

Сын: Замятин Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Замятина Анастасия Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Анастасия Исаева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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