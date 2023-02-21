Замятин Василий Матвеевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения24.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1865
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
04.02.1891
Жена: Замятина Дарья Фёдоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.03.1895
Сын: Замятин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Замятина Дарья Фёдоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.04.1903
Дочь: Замятина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Замятина Дарья Фёдоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.03.1915
Сын: Замятин Гаврил Васильевич
Мать ребёнка: Замятина Дарья Фёдоровна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)