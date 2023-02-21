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Замятин Василий Матвеевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

24.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1865

Отец: Замятин Матвей Григорьевич

Мать: Замятина Анастасия Исаева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
04.02.1891

Жена: Замятина Дарья Фёдоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.03.1895

Сын: Замятин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Фёдоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.04.1903

Дочь: Замятина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Замятина Дарья Фёдоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.03.1915

Сын: Замятин Гаврил Васильевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Фёдоровна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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