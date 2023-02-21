Замятина (?) Анастасия Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1861
Сын: Замятин Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.11.1862
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.01.1865
Сын: Замятин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.07.1868 ст.
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)