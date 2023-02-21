Замятина (?) Анастасия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Анастасия Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1861

Сын: Замятин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.11.1862

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.01.1865

Сын: Замятин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
13.07.1868 ст.

Сын: Замятин Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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