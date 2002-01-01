Замятина (Бакулина) Дарья Фёдоровна
Место рожденияд. Покалевская
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Бакулин Фёдор
Мать: не указана
д. Покалевская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
04.02.1891
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.03.1895
Сын: Замятин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Замятин Василий Матвеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.04.1903
Дочь: Замятина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Замятин Василий Матвеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.03.1915
Сын: Замятин Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Замятин Василий Матвеевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)