Замятина (Бакулина) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (Бакулина) Дарья Фёдоровна

Замятина (Бакулина) Дарья Фёдоровна

avatar

Место рождения

д. Покалевская

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бакулин Фёдор

Мать: не указана

д. Покалевская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
04.02.1891

Муж: Замятин Василий Матвеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
27.03.1895

Сын: Замятин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Матвеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.04.1903

Дочь: Замятина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Замятин Василий Матвеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.03.1915

Сын: Замятин Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Замятин Василий Матвеевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close