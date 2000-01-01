Замятина (Устюгова) Евдокия Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Устюгова) Евдокия Антиповна

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Место рождения

д. Нижнее Кленовое (Чуркинская)

Дата рождения

1820

Дата смерти

11.05.1861

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Устюгов Антип Спиридонович

Мать: не указана

д. Нижнее Кленовое (Чуркинская)
Пасеговский приход
Бракосочетание
07.02.1843

Муж: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Замятин Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Замятин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
12.04.1849

Дочь: Замятина Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.06.1851

Сын: Замятин Тихон Матвеевич

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.03.1854

Дочь: Замятина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.01.1856

Дочь: Замятина Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.07.1858

Сын: Замятин Евсегней Матвеевич

Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
11.05.1861
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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