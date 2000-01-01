Замятина (Устюгова) Евдокия Антиповна
Место рожденияд. Нижнее Кленовое (Чуркинская)
Дата рождения1820
Дата смерти11.05.1861
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Устюгов Антип Спиридонович
Мать: не указана
д. Нижнее Кленовое (Чуркинская)
Пасеговский приход
Бракосочетание
07.02.1843
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Замятин Тимофей Матвеевич
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
12.04.1849
Дочь: Замятина Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.06.1851
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.03.1854
Дочь: Замятина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.01.1856
Дочь: Замятина Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
29.07.1858
Сын: Замятин Евсегней Матвеевич
Отец ребёнка: Замятин Матвей Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
11.05.1861
д. Озерные (Над оз.Афонинским)