Замятина (?) Екатерина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти07.04.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1894
Сын: Замятин Дмитрий Сидорович
Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
07.04.1916
д. Озерные (Над оз.Афонинским)