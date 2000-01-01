Замятина (?) Екатерина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Екатерина Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

07.04.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1894

Сын: Замятин Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Сидор Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
2 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
07.04.1916
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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