Замятина Агрипина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти09.01.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
24.01.1849
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
1 брак
Рождение ребёнка
16.11.1850
Сын: Замятин Митрофан Сидорович
Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Олимпиада Сидоровна
Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.07.1858
Дочь: Улитта Сидоровна
Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.10.1860
Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.02.1865
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.
Дочь: Феодора Сидоровна
Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
09.01.1892
д. Озерные (Над оз.Афонинским)