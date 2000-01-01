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Замятина Агрипина Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

09.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Замятин Прокоп Игнатьевич

Мать: Замятина Мария Максимова

Бракосочетание
24.01.1849

Муж: Замятин Сидор Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
1 брак
Рождение ребёнка
16.11.1850

Сын: Замятин Митрофан Сидорович

Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Олимпиада Сидоровна

Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.07.1858

Дочь: Улитта Сидоровна

Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
22.10.1860

Сын: Замятин Косьма Сидорович

Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
18.02.1865

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.03.1868 ст.

Дочь: Феодора Сидоровна

Отец ребёнка: Замятин Сидор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
09.01.1892
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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