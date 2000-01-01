Замятина (Бехтерева) Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Бехтерева) Мария Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

08.04.1848

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасо-Талицкий приход
Бракосочетание
22.01.1817

Муж: Замятин Прокоп Игнатьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агрипина Прокопьевна

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Замятина Степанида Прокопьевна

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Замятина Агрипина Прокопьевна

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Замятин Василий Прокопивич

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Анисия Прокопьевна

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Замятин Автоном Прокопивич

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Замятин Евтей Прокопивич

Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
08.04.1848
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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