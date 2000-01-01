Замятина (Бехтерева) Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти08.04.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Спасо-Талицкий приход
Бракосочетание
22.01.1817
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агрипина Прокопьевна
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Замятина Степанида Прокопьевна
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Замятина Агрипина Прокопьевна
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Замятин Василий Прокопивич
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Анисия Прокопьевна
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Замятин Автоном Прокопивич
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Замятин Прокоп Игнатьевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
08.04.1848
д. Озерные (Над оз.Афонинским)