Замятин Прокоп Игнатьевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1801
Дата смерти17.05.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Замятин Игнат Кирилович
Мать: Замятина Агафия Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
22.01.1817
Жена: Замятина Мария Максимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агрипина Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Замятина Степанида Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Замятина Агрипина Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Замятин Василий Прокопивич
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Анисия Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Замятин Автоном Прокопивич
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
17.05.1848
д. Озерные (Над оз.Афонинским)