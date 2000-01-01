Замятин Прокоп Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятин Прокоп Игнатьевич

Замятин Прокоп Игнатьевич

avatar

Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1801

Дата смерти

17.05.1848

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Замятин Игнат Кирилович

Мать: Замятина Агафия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
22.01.1817

Жена: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агрипина Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Замятина Степанида Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Замятина Агрипина Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Замятин Василий Прокопивич

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Анисия Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Замятин Автоном Прокопивич

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Замятин Евтей Прокопивич

Мать ребёнка: Замятина Мария Максимова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
17.05.1848
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close