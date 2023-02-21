Замятина (?) Агафия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Агафия Павловна

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Место рождения

д. Загребинина

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Загребинина
Иленовская вотчина
Рождение ребёнка
1801

Сын: Замятин Прокоп Игнатьевич

Отец ребёнка: Замятин Игнат Кирилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
1804

Муж: Замятин Игнат Кирилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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