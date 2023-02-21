Замятина (?) Агафия Павловна
Место рожденияд. Загребинина
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Загребинина
Иленовская вотчина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Замятин Прокоп Игнатьевич
Отец ребёнка: Замятин Игнат Кирилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
1804
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)