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Замятин Игнат Кирилович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Замятин Кирил Филиппович

Мать: Замятина Мариана Лаврентева

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Замятин Прокоп Игнатьевич

Мать ребёнка: Замятина Агафия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
1804

Жена: Замятина Агафия Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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