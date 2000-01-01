Замятин Игнат Кирилович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1801
Сын: Замятин Прокоп Игнатьевич
Мать ребёнка: Замятина Агафия Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
1804
Жена: Замятина Агафия Павловна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно